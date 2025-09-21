Kauden kolmannessa TTK-lähetyksessä Marko "Mörkö" Anttila heittäytyi James Bondiksi. Tuomari Jukka Haapalaiselta nähtiin pisteiden annossa hauska moka.
Kolmannessa suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä tanssittiin elokuvateeman parissa.
Kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski korkkasivat parketin lähetyksessä. Tähtiparin James Bond -teemainen tanssi oli foxtrot, ja sen taustalla kuultiin itse John Barryn The James Bond Theme.
– Hämmentävän puhdasta jalkatekniikkaa, Helena Ahti-Hallberg kehui.
Pisteiden annossa Jukka Haapalaiselta nähtiin hauska moka, kun Haapalainen oli hieman liian aikaisin liikkeellä pistekylttinsä kanssa.
0:37Katso videolta Haapalaisen hauska moka!