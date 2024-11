Marko Keränen herkistyi kyyneliin suorassa lähetyksessä – muisti tanssiviikon aikana myös ensimmäistä pariaan: "Se on aina täällä sydämessä"

Kaksikko kertoi tunnelmistaan tuoreeltaan MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi. He iloitsivat saavutuksestaan ja siitä, että pääsivät tanssimaan TTK:ssa niin paljon, kuin se ohjelman puitteissa on vaan mahdollista. He myös kiittelivät sitä, että Maria Ylipää vieraili laulamassa Romanssi-kappaleen heidän aivan viimeisen tanssinsa, freestyle-esityksen aikana.