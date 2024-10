Bess murtui suorassa lähetyksessä – paljastaa nyt syyn

– Pakko sanoa, että hetkeksi tuossa katosi kaikki muu. Siinä on toisen ihmisen kanssa niin läsnä, ja silloin koen, että tanssi on onnistunut, pisteistä viis. Jos toisen kanssa onnistuu pääsemään semmoiseen tilaan, missä kaikki muu katoaa, niin se on ollut aina itselleni kannustin tanssissa ja esittävässä taiteessa. Haetaan niitä hetkiä, jotka on vain sen ajan ja sitten ne häviävät, tanssiopettaja Keränen jatkaa.