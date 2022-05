Marko Björs hämmentyi ohjelmansa saamasta huomiosta: "Silloin en voinut kuin itkeä"

Hän on häkeltynyt kaikesta palautteen määrästä mitä on saanut esimerkiksi somen kautta.

– Palaute on ollut niin positiivista ja koskettavaa. Olemme olleet kanavan kanssa aivan ihmeissämme, hän kertoo.

Björs kertoo olevansa iloinen, että lähti mukaan Rakkauden seikkailu -ohjelmaan, vaikka myöntää miettineensä paljon osallistumista. Lopputulokseen hän on ollut todella tyytyväinen.

– Itse tulin takaisin täysin muuttuneena miehenä. Minulla on ollut todella paljon lukkoja, joita en edes tiennyt olevan. Ne lukot aukesivat siellä, Björs jatkaa.

Rakkauden seikkailu -ohjelma on aiheuttanut Björssille ikään kuin uuden julkisuuden, vaikka hän on ollut esillä jo vuosikausia. Hän kertoo hämmentyneenä, että kyselyjä televisioonkin on tullut.