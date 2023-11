Merja, 54, jäi leskeksi neljä vuotta sitten – osallistui deittiohjelmaan täysin ilkosillaan: "Suosittelen kaikille"

Naked Attraction Suomi -ohjelma saa jatkoa TV5:lla ja discovery+ -palvelussa 31. lokakuuta. Ohjelmassa jaksojen päähenkilöt hyppäävät deittailun vietäväksi käänteisessä järjestyksessä: ensin tavataan alastomana, ja vasta sitten siirrytään pukeutuneina treffeille.

Yksi uuden Naked Attraction Suomi -kauden päähenkilöistä on Merja, 54. Merja tunnustautuu ohjelman faniksi, ja toteaa hakeneensa siihen mukaan, koska kyseessä on hänen mielestään kiva ohjelma. Erityisesti Merja pitää siitä, miten kauniisti ohjelmassa puhutaan toisille ihmisille.

Pyöritellessään mielessään ohjelmaan osallistumista Merja pohti, onko hän oikeasti niin sinut omat kroppansa kanssa, kuin hän ajatteli olevansa. Tätä hän halusi myös lähteä testaamaan. Hän ajatteli, että mikäli hänellä olisi ohjelmassa niin hyvä olla kuin hän oli toivonut, olisi se merkki siitä, että hän todella on sinut kehonsa kanssa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Olen laihtunut 95 kiloa, ja se näkyy kropassani kaikella tavalla. Olen vaatteet päällä hyvin eri näköinen kuin ilman vaatteita. Ajattelin, että viihdyn ja olen sinut oman kroppani kanssa, mutta onhan se muutos ollut ihan valtava. Oli semmoinen fiilis, että missä olisi parempi testata omaa mukavuusaluettaan kuin siellä, hän sanoo.

Naked Attraction -kokemus oli Merjan mukaan sellainen kuin hän oli etukäteen ajatellut, joskin hieman vaikeampi.

Ohjelmassa päähenkilön edessä on viisi eriväristä boksia, joista kunkin sisällä on alaston henkilö. Boksien edessä olevia sermejä nostetaan vähän kerrallaan, ensin vyötäröön saakka, sen jälkeen rintaan ja lopulta kokonaan. Jokaisella kierroksella päähenkilön on pudotettava yksi boksissa oleva henkilö pois, ja lopulta hän valitsee itselleen deittikumppanin kahden jäljelle jääneen henkilön väliltä.

Vaikean kokemuksesta teki se, että aikaa valinnoille oli vähän. Merjan täytyi siis päättää kuvaustilanteessa melko rivakasti, kenet lähettää kotimatkalle.

Muutoin kokemus meni Merjan mukaan nappiin.

– Minulle ei jäänyt muuta kuin hirveän iso hymy ja mukava mieli sen ohjelman jälkeen kaikella tavalla. Se päivä oli yksi elämäni hienoimmista, hän kertoo.

– Suosittelen kaikille ihmisille. Jos ei uskalla ohjelmaan mennä, niin ainakin katsomaan sitä ja miettimään nimenomaan siltä kantilta, miten kauniisti ihmisistä voi puhua ja miten kauniisti ihmiset voi nähdä, kun vaan avaa silmänsä, hän jatkaa.

Merjalla on kolme aikuista lasta. Hän kertoo yhden lapsensa todenneen, ettei Merjan ohjelmaan osallistuminen ollut kiva juttu, eikä tämä näin ollen aio katsoa ohjelmaa. Tämän lisäksi yksi Merjan elämään kuuluva henkilö on suhtautunut hänen ohjelmaan osallistumiseensa hyvin negatiivisesti, mutta muutoin palaute on ollut positiivista.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

"Enhän minä edes tiennyt mitä deittailu on"

Merja jäi leskeksi neljä vuotta sitten. Hän tapasi nyttemmin edesmenneen aviomiehensä ollessaan 18-vuotias, ja pari oli yhdessä käytännössä koko aikuiselämänsä. Deittailun aloittaminen aviomiehen kuoleman jälkeen on tuntunut Merjasta oudolta.

– Enhän minä edes tiennyt mitä deittailu on, ei minulla ollut mitään hajua mistään. Oudolta on tuntunut, mutta se on ollut mielenkiintoista, sanotaanko näin, hän tuumaa.

Vaikkakin deittailun aloittaminen on tuntunut Merjasta oudolta, on aika kuitenkin tuntunut oikealta ja Merja kokee olevansa siihen valmis.