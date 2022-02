Marko Anttilan kohtelu sai Jukka Jalosen veren kiehumaan – "Tässä sorretaan ihmisoikeuksia"

Suomen olympiajoukkueen ylilääkäri Maarit Valtonen kertoi suomalaismedialle, että Anttila tarvitsee nyt kaksi peräkkäistä 24 tunnin välein annettua negatiivista testiä, joissa CT-arvo on yli 40 tai kolme peräkkäistä negatiivista testiä, joissa CT-arvo on 35-40. Jos näiden aikahaarukoiden sisällä tulee yksikin testi, joka ei täytä näytä kriteereitä, ruljanssi alkaa alusta.

Anttila on ollut positiivisesta testituloksestaan lähtien täysin oireeton. Vaikka Anttilan voi määritellä terveeksi urheilijaksi, joutuu hän olemaan eristyksissä niin pitkään, kunnes yllä mainitut kriteerit täyttyvät.

– Enemmänhän tässä on kyse siitä, että tässä sorretaan ihmisoikeuksia. Huippu-urheilija, joka on terve, ei saa osallistua olympialaisiin, Jalonen jyrähtää.

– Periaate Leijonissakin on aina ollut, ettei kaveria jätetä. Sen takia tämä tilaisuus järkättiin, jos tämä auttaisi jotain heräämään. Jos tämä ei auta, pitää miettiä, mitä me seuraavaksi keksitään. Ei me välttämättä tätä tähän jätetä, Jalonen kertoo.