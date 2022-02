Jukka Jalonen seisoo Marko Anttila -ulostulonsa takana – Leijonat-konkarikin otti kantaa: "Se on meidän kaikkien toive tässä"

Jalonen piti sunnuntaina kovasanaisen puheenvuoron Pekingin olympialaisissa koronakaranteeniin pakotetusta Anttilasta, joka on oireeton ja lääketieteellisin perustein terve. Kiinan viranomaisten käyttämät CT-raja-arvot estävät kuitenkin häntä liittymästä muun joukkueen mukaan.

Jalonen kertoi, ettei ollut saanut eilisen jälkeen yhteydenottoja ulkopuolisilta tahoilta ulostuloonsa liittyen. Päävalmentajan puheenvuoro herätti myös kritiikkiä siksi, että Kiinassa on rikottu ihmisoikeuksia myös hyvin paljon vakavammalla tavalla kuin Anttilan tapauksessa.

– Onhan se turhauttava tilanne. Hän on ollut terve, ja harmi, että tulee vielä sellaisia testejä, että hän joutuu jäämään sinne. Onneksi hän on hyvässä kunnossa, ja hän tulee olemaan iso apu (joukkueelle), kun pääsee sieltä pois. Toivottavasti mahdollisimman nopeasti, se on meidän kaikkien toive tässä, Filppula totesi.