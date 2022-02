Sihvonen: Naisleijonien romahduksen taustalla oleva prosessi ei ole kunnossa – "Sen näkee otsaluullakin"

Pasi Mustosen Leijonien pyrkimys pelata kiekkokontrollia on arvostettava ja kunnianhimoinen tavoite. Kun nyt olen kaksi peliä sitä katsonut hyvin tarkasti – ensin USA:ta ja nyt Kanadaa vastaan –, näyttivät nuo ottelut kaksi seikkaa vastaan sanomattomalla tavalla: suomalaisten taitotaso pelata kiekkokontrollia on koetteella, se riittää, jos riittää, niukin naukin; ja sen näkee otsaluullakin, etteivät Suomen pelaajat ole omissa seurajoukkueissaan pelanneet vastaavaa pelitapaa ollenkaan.

Ja jos pelaajat ovatkin pelanneet seurajoukkueissaan kiekkokontrollia, on se tapahtunut poikien joukkueissa vierailevina tähtinä. Tämä asetelma ei tarkoita, että naisten Leijonat yrittäisi pelata omaa suomalaisen jääkiekkoilun identiteettiään. Kyse on enemmän väliaikaisesta turnausidentiteetistä. Jos Suomi haluaa pelata heikolta seurajoukkuepohjalta kiekkokontrollia, maajoukkueen pitäisi leireillä ja pelata aina yhdessä puoli vuotta ennen arvoturnauksia. Ja sehän ei ole mahdollista, kai.

Vaikka tämä olympiaturnaus on vielä pahoin kesken, eikä ole sanottu, ettei jossain välieräottelussa aikanaan voisi Leijonienkin osalta käydä pieni myönteinen ihme, on todettava, ettei suomalaisen naisten- ja tyttöjenjääkiekkoilun prosessi ole kunnossa seurajoukkuetasolla – ja se menee pitkälti Suomen jääkiekkoliiton piikkiin. Juhlapuheita on, mutta sellaisiksi ne jäävät.