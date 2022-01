Olympiajääkiekossa erikoinen järjestely – Jukka Jalosenkin pää pyörällä: "Ei ole ihan simppeli homma tällaisen länsimaisen ajattelun mukaan"

Poikkeusajan arvokilpailut tulivat Jaloselle tutuiksi jo viime keväänä Riiassa, mutta Pekingin järjestelyt saavat tänä vuonna 60 täyttävän päävalmentajan pään pyörälle. Etenkin olympialaisten varapelaajakuvio ihmetyttää Jalosta.

– Se on aika mielenkiintoinen yhtälö kaiken kaikkiaan. Hyvä lähtökohta on se, että varapelaajia voi nimetä ja ottaa mukaan, nimenomaan koronan takia, mutta nyt asiat ovat muuttuneet. On käynyt ilmi, että varapelaajia voi vaihtaa, jos joku loukkaantuukin. Sellaista ei ole ollut ikinä missään arvokilpailuissa, Jalonen sanoi sunnuntaina.

– 27 kenttäpelaajaa ja neljä maalivahtia voi olla mukana nimettynä. Jos jollekin tulee joku pipi voi vaihtaa ja voi vaihtaa takaisinkin. Erikoinen juttu. Koronan kannalta sen ymmärtääkin, jos tulee korona niin voi vaihtaa pelaajan, mutta jos tulee joku vamma, niin ennen ei ole voinut vaihtaa, mutta nyt näköjään voi.

– Tietenkin tästä on etua jollekin sellaiselle maalle, joka pystyy ottamaan mukaan kaikki kuusi ekstrapelaajaa eikä kellään ole sanomista siihen, mutta emme me voi tehdä sellaista ja viedä pelaajia, tommosta porukkaa. Katsotaan miten toimitaan eli lähteekö joku mukaan vai jääkö tänne kotimaahan varapelaajia. Sitä tässä pähkäillään mikä on viisainta joukkueen ja yksittäisen pelaajan kannalta.

– Se on selvää, ettemme voi viedä sinne sellaisia pelaajia odottamaan loukkaantumista tai koronaa, joiden joukkue pelaa sillä aikaa täällä (sarjapelejä). Emme voi ottaa liigapelaajia Suomesta tai pelaajia Ruotsista. Kyseeseen tulevat KHL-pelaajat ja Sveitsissä pelaavat, jos sitten päädytään joitain pelaajia sinne viemään.

– Tämä ei ole ihan simppeli homma tällaisen länsimaisen ajattelun mukaan. Tässä pitää pelaajienkin hyvinvointia ajatella eikä pelkästään omaa joukkuetta, vaikka maajoukkueesta kyse onkin. Eiköhän tämä selviä parin kolmen päivän sisään, Jalonen päätti Juhani Tamminen -tyylisen monologinsa.

"Harjoittelua, ei muuta"

Leijonien olympiamiehistöä saapui Heinolan Vierumäelle perjantai-iltana. PCR-testien jälkeen negatiivisella testituloksella pääsi sisälle kuplaan, jonka sisällä ohjelma on ollut varapelaajakuviota simppelimpää.

– Harjoittelua, ei muuta. Kuivatreeniä ja jäätreeniä. Ruokailua ja lepoa. Siinä kaikki. Ei paljon palavereita pidetä. Treeneissä nähdään pelaajia, mutta muuten ollaan omissa oloissa, Jalonen kertoi.

Maajoukkueen piti jo muutella leiritysaikataulujaan, koska tavoitteena on välttää kontakteja muihin ihmisiin.

Leijonat matkustaa leiriltä suoraan Pekingiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen. Maanantaina edessä on toinen testikierros. Tämän hetken suunnitelman mukaan maajoukkue siirtyy tiistai-iltana Vierumäeltä Vantaalle, missä tehdään vielä yhdet testit. Lento Pekingiin odottaa keskiviikkona.

– Yritämme käyttää kaikki keinot, että ne pelaajat, jotka joukkueeseen on valittu ja johtoryhmä pääsisi edustamaan Suomea, Jalonen sanoi.

"Joukkueellinen pelaajia"

Jalonen tuntee pelaajistonsa ja näki syyskauden kahdessa EHT-turnauksessa kuutisenkymmentä pelaajaa. Olympiajoukkueeseen nimettiin 20. tammikuuta 25 pelaajaa. Epävarmuustekijöitä riittää, kun suuri joukko pitää saada liikkeelle.

Kuinka iso pelaajajoukko Vierumäellä on koolla ja pääsivätkö kaikki läpi PCR-testeistä?

– Kuten todettua, en ota kantaa PCR:iin ja koronoihin. Sitten kun keskiviikkona lähdetään, katsotaan lopullinen joukkue. Meillä on täällä joukkueellisen verran pelaajia. Siinä on muutama varapelaaja mukana. Meillähän pelasi Sveitsissä viisi pelaajaa (Juuso Hietanen, Sami Vatanen, Toni Rajala, Valtteri Filppula ja Harri Pesonen) pari päivää sitten, mutta he ovat siirtymässä Suomen puolelle. Suurin piirtein sen verran on ylimääräisiä pelaajia. Joukkueellinen pelaajia, Jalonen vastasi STT:n kysymykseen.

Voitko tarkemmin sanoa, montako maalivahtia, puolustajaa ja hyökkääjää on koolla?

– Joukkueellinen pelaajia. Kolme maalivahtia, kahdeksan puolustajaa ja 14 hyökkääjää, Jalonen kakisteli vastauksen STT:n kysymykseen kysymyksen toistamisen jälkeen.