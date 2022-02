Kommentti: Suomen olympiajoukkueelta ennenkuulumaton yhteispurkaus – pomo sanoi suoraan miten Kiinan kisoissa voi huijata sataprosenttisella varmuudella

Se oli kaikkien tiedossa, että Kiinassa tuijotetaan CT-arvoja kuin piru raamattua. PCR-testissä näkyvä arvo määrittää tartuttavuuden, eli käytännössä sen, pidetäänkö henkilöä positiivisena vai negatiivisena. Pirullista on se, että CT-arvo vaihtelee testien välillä. Anttila on ehtinyt antaa jo karanteenissakin negatiivisen tuloksen, mutta eilen tuli taas uusi positiivinen. Siis sellainen, jossa CT-arvo oli liian matala.

Valtonen totesi, että Anttilan pitämisellä karanteenissa ei ole minkäänlaisia lääketieteellisiä perusteita. Ja hän on siis lääkäri. Anttila ei tartuta ketään, eikä hänellä itsellään ole minkäänlaisia oireita. Mutta CT-arvo on ainoa ratkaiseva asia.

Suomen joukkueen johtohahmojen yhteispurkaus henkilöityi Anttilaan, mutta kyse oli muustakin. Lehtimäki teki selväksi, että Suomen joukkueella on "Mörköä" lukuun ottamatta asiat varsin hyvin, mutta kaikilla muilla ei ole.

HHOF-IIHF Images/All Over Press

HHOF-IIHF Images/All Over Press

Testitulokset, karanteenimääräykset ja molempien epäselvyys aiheuttavat joka joukkueessa pelkoa. Ensimmäisen kisaviikon aikana on kuultu lukuisia tarinoita siitä, miten urheilijat kuskataan eristyksiin, eivätkä he sen jälkeen tiedä mistään mitään. Lehtimäki sanoi suoraan, että koronasta on tullut kilpailutekijä Pekingin kisoissa.