Lauri Marjamäki paljastaa, miten hän päätyi uuteen huippupestiinsä – jakaa painokkaan kuittauksen Kärpistä

Sveitsin pääsarjassa NLA:ssa pelaava Kloten kertoi tänään torstaina verkkosivuillaan Lauri Marjamäen palkkauksesta. Osapuolet tekivät vuoden mittaisen sopimuksen.

Marjamäen mukaan ensimmäiset kontaktit otettiin jo ”sydäntalvella”.

– Sen jälkeen siellä tapahtui kaikennäköistä. GM vaihtui ja muuta. Palasimme tuohon aiheeseen ihan viimemetreillä. Sen jälkeen hommat menivät aika nopeasti maaliin. Kävin vierailulla Klotenissa ja tapasin ihmisiä. He ovat tekemässä uutta starttia varsin sekavan viime kauden jälkeen, kun siellä oli kolme päävalmentajaa, eikä urheilullinen menestys ollut sitä, mitä toivottiin. Sen päälle tuli vielä kovat taloudelliset tappiot. Kloten on perinteikäs seura, joka voitti 1990-luvun puolessa välissä mestaruuksia. Viimeisin finaalipaikka on kuitenkin kymmenen vuoden takaa. He ovat olleet nyt vähän erilaisen tilanteen keskellä. Kloten on kiekkokaupunki ihan henkeen ja vereen. Myös tuo kiinnosti yhtälössä erittäin paljon, Marjamäki perkaa taustaa MTV Urheilulle.

Marjamäki etsi itselleen uutta pestiä ”edustajan” kanssa. Hän ehti olla hetken aikaa työtön, kun hän sai potkut SM-liigaseura Oulun Kärppien peräsimestä.

Kärpät teki kyseisen ratkaisun viime joulukuussa, ailahtelevasti sujuneen alkukauden jälkeen.

Tuossa vaiheessa Marjamäki mietti, että nyt on tauon paikka.

Vain hyvää Kärpille

– Olen valmentanut 30 vuotta ja tuntuu siltä, että olen 47-vuotiaana valmentajan parhaassa iässä. Yksi iso unelma on ollut valmentaa ulkomailla ja ennen kaikkea Sveitsin liigassa. Ehkä näin jos jälkikäteen miettii, niin teki ihan hyvää olla puolen vuoden ajan sivussa. Sai puhaltaa vähän ulos, pystyi miettimään ja analysoimaan asioita, että mitä tässä on tullut viimeisten 15 vuoden aikana tehtyä. Ehdin olla aika kovissa pesteissä niin Suomessa kuin Jokereiden kanssa vähän Venäjänkin puolella. Moni sanoi, että ”pysy nyt rauhassa kotona”, kun mulla oli sopimus Kärppien kanssa ja palkka tuli. Luonto ei vain antanut periksi, Marjamäki aloittaa.

– Mitä pidemmälle meni, niin sitä enemmän alkoi tuntua siltä, että jos joku oikea pesti tulee vastaan, niin tartun ihan varmasti siihen.

Marjamäen mukaan useat hänen kollegansa kehottivat hänelle välivuoden pitämistä. Marjamäki ehti olla kovassa putkessa sen jälkeen, kun hän voitti kahtena peräkkäisenä kautena Suomen mestaruuden Kärpissä (2014 ja -15). Marjamäki värvättiin kolmen Oulun vuoden jälkeen Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajaksi.

Marjamäki hoiti Leijonien päävalmentajan virkaa kahden kauden ajan (2016–18).

Tämän jälkeen hän hyppäsi KHL:ssä pelanneen Helsingin Jokereiden päävalmentajaksi. Sieltä matka jatkui takaisin Kärppiin, kun Jokerit vetäytyi sarjasta Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Oulussa Marjamäki ei aivan saanut Kärppiä samankaltaiseen lentoon, missä pohjoisen kiekkoylpeys oli ollut hänen aiemman vierailunsa aikana.

Kärpät teki 18. joulukuuta kovan päätöksen, kun se lähti Marjamäen kanssa eri teille.

Jäikö päätöksestä jotain hampaankoloon? Ei, sanoo Marjamäki painokkaasti.

– Kärpät on hieno seura. Voitimme siellä kaksi Suomen mestaruutta ja purimme nyt sopimuksen hyvässä yhteisymmärryksessä. Kaikki meni sen suhteen hienosti. En halua Kärpille ikinä mitään pahaa – päinvastoin. Pelkästään hyvää, Marjamäki vannoo.

– Tällaista tämä valmentajan arki vain joskus on. Tulee niin sanottuja ”hired” (palkattu) ja ”fired” (erotettu) -hetkiä eteen. Kun on pitkään mukana, niin tuo kuuluu tähän hommaan. He hoitivat kaiken hyvin ammattimaisesti ja kunnioittavasti, Marjamäki kiittelee.

Erilainen ympäristö

Marjamäen ”välivuosi” katkesi kesken kaiken, kun hän teki sopimuksen Sveitsiin. Menneen kevään aikana Marjamäki ehti tehdä arjessa ”normaaleita asioita”.

– Olen pystynyt olemaan lasten kanssa vähän enemmän kuin normaalisti. Aika ulkopuolisena tuossa on kuitenkin ollut kaikkien valmentajapestien keskellä. Toivottavasti tuosta on hyötyä pitkäksi aikaa. Lapset ovat ainakin tykänneet, kun iskä on ollut välillä kotona, Marjamäki naurahtaa.

Marjamäen valmentamisen liekki roihahti vahvasti ilmoille toukokuussa Tshekin Prahassa, kun hän oli mukana Suomen valmentajien isossa seminaarissa. Paikalla olivat kaikki Suomen johtavat valmentajat.

– Kausi oli päättynyt ja kaikki olivat hyvin avoimia. Samaan aikaan huomasi myös sen, kun moni valmistautui jo uuteen kauteen, että tuo on se juttu, mitä haluaa itsekin tehdä, Marjamäki palaa Prahan piipahdukseen.

Marjamäki ei ole päässyt, eikä hän ole ehtinyt vaikuttaa sen enempää Klotenin ensi kauden joukkueeseen, mistä löytyy kaksi suomalaista (Miro Aaltonen ja Niko Ojamäki). Marjamäen tukena valmennusjohdossa toimii Kimmo Rintanen, joka takoi pelaajaurallaan kovaa jälkeä kiekkokaupungin seurassa.

– Haemme pakkipäähän vielä paria kärkipelaajaa. Joukkueessa on paljon nuoria pelaajia ja he (seurajohto) haluavat, että heille annetaan mahdollisuuksia. He toivovat, että nuorista tehdään seuraavan tason pelaajia. Tuo on lähellä sydäntä. Tuota on tullut tehtyä Espoossa ja muualla. Kaikilla on paljon näyttöhaluja, kun viime kausi ei mennyt kauhean hyvin. Uskon, että tämä uusi startti on kaikille hyvä juttu. Paljon on töitä edessä, mutta mulla on hyvä kutina siitä, että kaikki ovat valmiita tekemään paljon töitä yhteisten tavoitteiden eteen, Marjamäki tunnelmoi.

Yleinen konsensus on se, että Sveitsin liiga on yksi Euroopan kovimmista kiekkosarjoista. Marjamäki ei halua sen enempää vertailla sitä, että puhutaanko nyt SM-liigaan nähden kovemmasta haasteesta vaiko ei.

– Hyvät sveitsiläiset ovat todella hyviä, niin kuin MM-kisoissa taas nähtiin (Sveitsi hopealla). Sarjassa pelataan 52 runkosarjaottelua ja aina pääsee yöksi kotiin. Palautuminen on ihan eri luokkaa kuin Suomessa, minkä takia pelien taso pysyy koko ajan kovana. Klotenissa pisin vierasmatka on Geneveen tai Davosiin, 3,5 tuntia. Oulussa lyhin matka oli Kuopioon, Vaasaan tai Jyväskylään eli neljä tuntia. Tykkään kovasti siitä, millaista peliä tuolla sarjassa pelataan, Marjamäki taikinoi.

Sveitsissä puhaltavat tällä hetkellä uudet tuulet. Maan jääkiekon pääsarjassa aiotaan ottaa käyttöön palkkakatto, millä pyritään hillitsemään kuluja.