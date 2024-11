Markku Kanerva sai potkut Huuhkajista

– Hallituksessa ei ollut vielä esitystä tulevasta päävalmentajasta. Kartoitustyö tulevasta päävalmentajasta on kuitenkin jo käynnistynyt. Tavoitteena on nimetä uusi päävalmentaja tammikuun puoliväliin mennessä, Lahti sanoo tiedotteen mukaan.

Huuhkajien viimeaikaiset otteet ovat olleet historiallisen huonoja Kanervan johdolla. Suomi on hävinnyt kuusi ottelua peräkkäin, mikä on joukkueen pahin tappioputki 43 vuoteen. Kansojen liigassa Suomi jäi lohkonsa jumboksi onnistuen tekemään vain kaksi maalia, kun omissa soi 13 kertaa.

Kanerva ehti toimia Huuhkajien päävalmentajana vuodesta 2017 lähtien. Sitä ennen hän toimi myös joukkueen tilapäisluotsina. Suomi on pelannut Kanervan alaisuudessa yhteensä 95 ottelua, joista on tullut 38 voittoa, 17 tasapeliä ja 40 tappiota. Kanervan voittoprosentti on 40, mikä on Suomen maajoukkueen kaikkien aikojen toiseksi paras lukema Antti Muurisen jälkeen.