Markku Jalosen kolumni: Yhteiskunnan toiminnot on turvattava kaikissa olosuhteissa

Hallitus on sitoutunut edistämään julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Koronapandemian tuoman lisärasituksen vuoksi tavoitteesta on tullut entistä haastavampi ja tärkeämpi.

Suomi arvostaa julkisia palvelujaan

Osana kunta-alan sopimusratkaisua työmarkkinaosapuolet sopivat työelämän kehittämisestä. Tarkoitus on, että henkilöstö, esimiehet ja johto kehittävät toimintaa yhdessä. Usein kehittämiseen osallistuvat myös kuntalaiset ja yhteistyökumppanit: yksityiset yritykset, järjestöt, toiset kuntatyöpaikat ja tutkimuslaitokset. Tärkeä osa työelämän kehittämistä on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen. Siihen on tarvetta, koska työolotutkimukset osoittavat, että työtahti kuntasektorilla on viime vuosina ollut kova. Tuloksellisuutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia pitää ja voidaan kehittää samanaikaisesti.