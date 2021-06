Markku Jalosen kolumni: Työmarkkinakierroksella on keskeinen vaikutus koronasta elpymiselle

Toimialakohtaisten sopimusten päättymisen aikajana on lyhentynyt viime kierrokseen verrattuna. Teollisuuden sopimukset päättyvät loppuvuodesta ja kunta-alan sopimukset ovat voimassa ensi vuoden helmikuun loppuun saakka. Neuvottelujen suma näyttää ajoittuvan tällä kertaa vuoden vaihteeseen ja alkukevääseen. On todennäköistä, että keskusjärjestöt pyrkivät koordinoimaan omien liittojen tavoiteasettelua ja varsinaisia neuvotteluja.

Tulevalla työmarkkinakierroksella on keskeinen vaikutus siihen, kuinka Suomen kansantalous toipuu koronasta ja miten kansainvälinen kilpailukyky, työllisyys ja julkinen talous kehittyvät. Siksi on välttämätöntä jatkaa maltillisia työmarkkinaratkaisuja ja uudistaa sopimuksia tuottavuuden edistämiseksi. Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinaatio on kyettävä varmistamaan. Yhteisen tilannekuvan muodostaminen talouden ja työllisyyden näkymistä niin työmarkkinakeskusjärjestöjen kuin etenkin toimialakohtaisten sopijaosapuolten kesken on ratkaisevaa.