KKO: Luottoyhtiöt peittelivät luoton todellisia kustannuksia – maksuja voi periä takaisin

Liikaa maksetut rahat palautettava

Korkokaton ylittymisestä seuraa, että luottosopimuksen tehneellä kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa luottokustannuksia lainkaan. Sääntö pätee myös takautuvasti. Jos kuluttaja on maksanut luottokustannuksia, on suoritukset vähennettävä luoton pääomasta ja kuluttajalla on oikeus saada luoton pääoman ylittävät suoritukset takaisin.



– Kuluttajien kannattaa reklamoida Blue Finance Suomelle ja Bondoralle, jotta he saisivat heille lain mukaan kuuluvat hyvitykset. Hyvitystä voi vaatia sekä voimassa olevista että jo takaisin maksetuista luottosopimuksista, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen tiedotteessa.



Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla on apuri, joka opastaa kuluttajaa reklamaation laatimisessa.