Petri istui vaarallisena vankina Riihimäessä, kunnes sai teatterin avulla elämän syrjästä kiinni: "Monella ei ole kuin rikollinen kaveripiiri, johon palata"

Hetki, jolloin vanki pääsee ulos kiviseinien kahleista. Maailma on avoinna, vapaus koittaa. Monelle vapautuville vangille hetki on elämässä käänteentekevä. On aika ratkaista, palatako vanhaan rikolliseen elämäntyyliin – vai aloittaako puhtaalta pöydältä.