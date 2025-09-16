Marjayhtiö Arctic Groupia koskeva ihmiskauppatutkinta on valmistunut ja asia siirtynyt syyteharkintaan, kertoo poliisi. Thaimaalaisten marjanpoimijoiden epäillään joutuneen ihmiskaupan uhreiksi Suomessa vuosina 2022–2023.
Tutkintanimikkeinä ovat törkeä ihmiskauppa ja törkeä laittoman maahantulon järjestäminen. Poliisi epäilee, että poimijoiden viisumeita varten annettiin vääriä tietoja Suomen lakien kiertämiseksi.
Lue myös: Marja-alan ihmiskauppavyyhti johti korruptiotutkintaan Thaimaassa – epäiltyinä virkamiehiä ja entisiä ministereitä
Yli sata epäiltyä rikoksen uhria
Poliisi kertoo tavoittaneensa 140 asianomistajaa, eli rikoksen uhriksi epäiltyä, jotka olivat olleet poimimassa luonnonmarjoja Suomessa. Heistä valtaosa kuulusteltiin Thaimaassa.
Poliisi epäilee, että poimijat joutuivat Suomessa olosuhteisiin, joihin he eivät olleet odottaneen päätyvänsä. Tällöin olisi käytetty hyväksi marjanpoimijoiden riippuvaista asemaa ja turvatonta tilaa.
– Marjanpoimijoita odotti Suomessa myös kohtuuttomat kulut, joiden takia lähes kaikki heistä velkaantuivat kotimaassaan ja yrityksille, jotka kutsuivat heidät Suomeen, kertoo tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Sami Isoniemi poliisin tiedotteessa.
Laajassa vyyhdissä on kaikkiaan kymmenen epäiltyä. Heistä viisi on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Epäillyt ovat Suomen ja Thaimaan kansalaisia.
Lue myös:
Marjayhtiön toimitusjohtajalle 3,5 vuotta vankeutta – jättää tehtävänsä välittömästi
9:39Maaliskuu 2024: Onko marjakesä pilalla? Ihmiskauppaepäilyjä ja viisumit jäihin.