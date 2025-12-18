Lapsi ei loukkaantunut vakavasti.

Autonkuljettaja törmäsi 10-vuotiaaseen lapseen Espoon Lintuvaarassa varhain torstaiaamuna, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi.

Poliisin tietojen mukaan lapsi ei loukkaantunut tapahtuneessa vakavasti. Kuljettajan ja lapsen lisäksi tapahtuneeseen ei liity muita ihmisiä.

Poliisin tietojen mukaan henkilöauto oli ajanut tilanteessa Lintuvaarantietä pohjoisen suuntaan, kun törmäys tapahtui lähellä alueen koulua.

Poliisi ei epäile päihteiden liittyvän onnettomuuteen. Tapahtuma-aikaan oli pimeää, mutta muuten keliolosuhteet olivat poliisin mukaan normaalit.

Poliisi tutkii asiaa henkilöauton kuljettajan osalta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.