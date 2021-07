Marianne päätyi tanssijasta lintuemoksi ja ravintoloitsijaksi – suloiset lintutilan asukkaat munivat myös ravintolan käyttöön

Marianne Hautsalon, Naissaaren Koskenhengen yrittäjän, ansioluettelo on monipuolinen ja pitkä.

– Nostin skumppalasin ja sanoin, että seuraavaksi alan harrastamaan skumpanjuomista ja tadaa! Nyt minulla on ravintola, ja pidin viime perjantaina ensimmäisen kuohuviinimaistelun.

Viljelijäreiluutettua hintaa ruuantuottajille

Koskenhengen raaka-aineet tulevat tutuilta viljelijöiltä ja kasvattajilta, valtaosin keskisuomalaisilta tiloilta. Marianne pitää tärkeänä, että he maksavat viljelijäreiluutettua hintaa, jotta myös ruuantuottajan puolia voidaan pitää.

– Se tarkoittaa sitä, että me emme tingi. Päinvastoin olen välillä vähän neuvonutkin tuottajia siitä, minkälaista hintaa he voisivat tuotteistaan pyytää tai miten he voisivat niitä jatkojalostaa ollakseen katteellisempia.