Maria Ohisalon kolumni: Meidän on aika muuttaa politiikan pelisääntöjä

Entä ymmärrämmekö me tarpeeksi hyvin sen, mikä on elinkeinopolitiikan kovaa ydintä? Kun tehdas suljetaan, on se etusivun uutinen. Sen on syytä ollakin, onhan kyse usein satojen ihmisten elinkeinosta. Mutta osaammeko me suhtautua yhtä suurella vakavuudella kulttuuri- ja taidealan työpaikkoihin? Harva ehkä hahmottaa sitä, että tapahtumateollisuuden liikevaihto on yli kaksi miljardia euroa ja ala työllistää paitsi 20 000 työntekijää, myös 175 000 tilapäistä työntekijää.