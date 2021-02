Sisäministeri Ohisalon kolumni: Hintalappu luonnon köyhdyttämiselle – muuten taloutemme on kuin pilvenpiirtäjä juoksuhiekassa

Metsällä on arvoa jo ennen kuin se kaadetaan tukeiksi ja puhdas vesi on arvokasta jo ennen sen pullotusta.

Vihreille markkinatalous on työkalu, jolla haluamme edistää siirtymää kohti maailmaa, jossa ilmastopäästöt on painettu nollaan ja luonnonvarojen käyttö on kestävällä tasolla.