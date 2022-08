ManU-managerilta epätoivoinen toteamus nöyryytyksen jälkeen – jättiseura todella ristiriitaisessa tilanteessa

– Meidän on asetettava rima paljon korkeammalle, missä se nyt oli, Unitedin manageri Ten Hag totesi tuoreimman tappion jälkeen, viitaten omiensa suoritukseen.

United on tehnyt kesän aikana kolme hankintaa. Lisandro Martinez ja Tyrell Malacia vahvistivat Red Devilsin puolustusta, kun taas Christian Eriksen saapui keskikentän moottoriksi.

United on ollut jo pidemmän aikaa FC Barcelonan hollantilaisen keskikenttäpelaajan Frenkie de Jongin perässä. De Jong ei ole ollut kuitenkaan innostunut siirtymään Unitediin, joka ei pelaa tällä kaudella Mestarien liigassa.

Kyseinen fakta, eli Mestarien liigan ulkopuolelle jääminen, on ajanut Unitedin hyvin ristiriitaiseen tilanteeseen. Ten Hag on yrittänyt tehdä uudelleenrakennusta, mutta kovin moni ei ole lähtenyt siihen innolla mukaan.

Unitedissa yksi iso polemiikki on liittynyt sen hyökkäysosastoon. Unitedin nykytähti Cristiano Ronaldo on vaatinut siirtoa muualle ja ranskalaiskeskushyökkääjä Anthony Martial on kärsinyt loukkaantumisista.