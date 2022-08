Manchester United riehuu siirtomarkkinoilla sadoilla miljoonilla – omistajat pumppaamassa poskettomat summat kriisiseuraan

Manchester United julkisti juuri Casemiron hankinnan Real Madridista. Summa 30-vuotiaasta keskikentän ankkurista nousi noin 70 miljoonaan euroon Transfermarktin mukaan. Yhteensä kesän hankintojen kanssa rahaa uusiin hankintoihin on kulutettu jo tässä vaiheessa noin 150 miljoonaa euroa.

Seura on kahden kierroksen jälkeen Valioliigan hännillä kahdella tappiolla, ja seuran omistajaportaassa on suostuttu avaamaan kukkaronnyörejä avokätisesti. Daily Mirrorin mukaan ManUn kesän hankintojen hintalappu voi nousta peräti 350 miljoonaan euroon. Glazerin perhe, joka seuran omistaa, on brittilehden mukaan suostunut jo siirtoihin.