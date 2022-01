Cristiano Ronaldo piti kriisipalaverin – Manchester Unitedissa kytee: "Mitään ei ole suljettu pois"

Brittilehti The Sunin mukaan portugalilaistähti Cristiano Ronaldo puntaroi vaihtoehtojaan. Lehti kertoo hyökkääjän pitäneen kriisipalaverin agenttinsa Jorge Mendesin kanssa.

United on ollut kaukana sellaisesta loistosta, jollaiseen Ronaldo sai tottua edellisellä komennuksellaan Manchesterissa. Joukkue on tällä hetkellä Valioliigassa vasta seitsemäntenä.

The Sunin mukaan Ronaldolle on valjennut, ettei palkintojen voittaminen Unitedissa ole välttämättä realistista vielä pitkään aikaan. Nyt seuraa luotsaava saksalainen Ralf Rangnick on pestissä väliaikaisesti, eikä tietoa hänen seuraajastaan ole.