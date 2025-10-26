Lapissa varoitetaan tänään huonosta ajokelistä. Ajokeli on muuttunut huonoksi aamuyöstä alkaen jäätävän vesisateen ja lumi- tai räntäsateen vuoksi.

Erityisesti Keski- ja Pohjois-Lapissa sateet ovat lumisia heti aamuyöstä, kun lämpötila pysyttelee lähellä nollaa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen arvioi eilen.

Tuovisen mukaan Etelä-Lappi saanee tänään vähemmän sateita. Tätä pohjoisempana lumi myös jäänee maahan.

– Kittilän ja Muonion seuduilla voi kymmenkunta senttiä olla maassa. Käsivarren Lapissa ehkä pikkaisen vähemmän. Inarin ja Utsjoen suunnalla myös vähäisemmät kertymät, Tuovinen arvioi.

Lumi tai sen lisäys voi kuitenkin jäädä monin paikoin hetkelliseksi riemuksi tai riesaksi. Päivän alle viiden plusasteen lämpötilat kohonnevat Lapissa iltaan mennessä.

– Nollaraja kiipeää Keski-Lappiin ehkä iltapäivän puolella ja lämpötila nousee iltaa kohden plussalle.

Kosteutta riittää koko maahan

Tuuli puhaltaa tänään idän puolelta kohtalaisesti. Puuskaista voi olla pohjoisessa.

Lämpötilat liikkuvat Lappia etelämpänä noin 5–10 plusasteen tuntumassa.

Sadetta saadaan pitkin päivää maan etelä- ja länsiosissa, missä vettä voi tulla jopa 10–15 millimetriä.

– Aika tasaista lorotusta etelärannikolta Satakuntaan ja Etelä-Pohjanmaalle. Lounaisin Suomi saa varmimmin vettä, Tuovinen arvioi.

Kosteutta riittää kuitenkin koko maahan. Utuinen tai jopa sumuinen sää jatkuu tänään mutta siirtyy pohjoisemmaksi. Idässä ja maan keskiosissa odotettavissa voi olla heikkoa vesisadetta ja tihkua.