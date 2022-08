Mäkihyppylegendan luotsaamalta lajiliitolta hävytön vaatimus naisurheilijoille – olympiavoittaja järkyttyi

Puolalaistoimittaja Mateusz Lelenin mukaan Puolan naishyppääjät saavat taloudellista tukea liitolta, mikäli heidän painoindeksinsä on alle 21. Jos lukema nousee sen yli, liiton tuki katkaistaan. Nykyään Puolan lajiliiton puheenjohtaja toimiva Adam Malysz vahvisti tiedon Sportowefakty.pl -sivustolle.

– Olemme ottaneet maajoukkueeseen käyttöön todella tiukat säännöt. Tämä on todella rankka laji. Painolla on suuri merkitys ja armoa ei anneta. Jos sinulla on painoindeksi 24-25, niin sinulla ei ole mahdollisuutta tässä lajissa, Malysz kertoi.

Malysz nosti myös esille, että kansainvälisellä hiihtoliitolla FIS:illä on olemassa taulukko suksien pituuksille, joka vertautuu painoindeksiin. Mitä matalampi painoindeksi, sitä lyhyemmät sukset sinulla on.

Neljä kertaa MM-kultaa voittaneelta Malyszilta ei kysytty, että miksi vaatimus on naisilla, mutta ei miehillä. Norjalainen Lundby ei pysty uskomaan, että Puolassa toimitaan tosiaan näin.

– Se on vähän kuin, että onko se oikeasti totta? Koska tätä ei tapahtuisi ainakaan Norjassa, se on täysin varma. Se on mielestäni järkyttävää urheilijoille. Se on suunniteltu siten, että nuorten tyttöjen tulisi laihduttaa voidakseen päästä maajoukkueeseen, Lundby totesi VG:lle.

– Antaisin heille mielummin suunnitelman maajoukkueen kautta ja apua sille alueelle. Tässä otetaan mielestäni roimasti takapakkia, Lundby jatkoi.

27-vuotias Lundby oli aiemmin tänä vuonna saanut kunniapalkinnon tasa-arvon vuoksi tehdystä työstä sekä siitä, että hän on tuonut esille epäterveellistä käsitystä kehonkuvasta. Puolalaisvalmentaja Szczepan Kupczak uskoo, että painoindeksi 21 on tavallinen lukema terveelle ihmiselle.

– Emme vaadi mitään sellaista, mikä ei olisi mahdollista. Kaikki ovat samaa mieltä asiasta, Kupczak sanoi Skijumping.pl -sivustolle.

Lundby uskoo, että väittämä kuulostaisi enemmän siltä, että enemmän urheilijoita lopettaisi lajin.

– Hän sanoo, että se on täysin normaalia olla painoindeksi 21, mutta se ei mielestäni päde kaikkiin. Se ei ole koskaan ole ollut normaalia minulle, joten se on mielestäni hiukan outo tapa käsitellä asiaa, kun voisit sen sijaan auttaa urheilijoita ravintoterapeuttien kautta, Lundby sanoi.

Lundby ei pelkästään reagoi painoindeksirajaan, mutta myös siihen, että vaatimus koskee pelkkiä naisia.

– Se on todella omituista, jos se pitää paikkaansa. Se tekee asiasta vieläkin oudompaa. Olen hiukan järkyttynyt, jos näin on, Lundby totesi.

Norjalaisvalmentaja Clas Brede Bråthen ei ollut aiemmin kuullut vaatimuksesta, mutta ei oikein ymmärrä sen tarkoitusta.

– Olemme sellaisen lajin parissa, jossa on koko ajan kyse kehityksestä. Näyttää siltä, että Puolalla on suuri tarve kehittää naisten puolta. Silloin minä yrittäisin antaa heille tietoa ja asiantuntemusta, miten tulla paremmaksi. Yhden kohdan nostaminen on outoa minusta, Bråthen sanoi.

Bråthenilta kysyttiin, minkä takia yläraja on ongelmallinen.

– Se saattaa laukaista sopimattoman kulttuurin, jossa saavutuksilla ei ole niin suurta merkitystä. Se on joka tapauksessa sellainen asia, josta olisimme keskustellet Norjassa. Yleisellä tasolla tällaisen kommentoiminen on riskialtista, koska ei ole tarkempaa tietoa asiasta, mutta tämä ei ole Norjassa asialistalla, Bråthen totesi.

– Meillä on monia ajatuksia, kuinka tehdä tytöille lajin pariin pääsemisestä helpompaa, mutta tämä ei ole koskaan ollut aiheena, Bråthen päätti.