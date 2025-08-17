Mäkihyppylegenda Niilo Halonen on kuollut

Niilo Halonen.imago/Camera 4/ All Over Press
MTV URHEILU-STT

Mäkihypyn olympia- ja MM-mitalisti Niilo Halonen on kuollut 84-vuotiaana, uutisoi Yle. Halonen voitti olympiahopeaa Squaw Valleyn kisoissa 1960 ja MM-pronssia Zakopanessa 1962.

Halonen syntyi Kouvolassa, mutta varttui Asikkalassa, missä hän myös aloitti mäkihyppäämisen.

Halonen teki työuransa aluksi liikunnanopettajana, mutta siirtyi 1976 Hiihtoliittoon, missä hän toimi valmentajana ja markkinointipäällikkönä. 1980-luvun lopulla Halonen siirtyi Kansainvälisen Hiihtoliiton mäkihypyn ja yhdistetyn lajikoordinaattoriksi.

Halonen palkittiin Suomessa Vuoden valmentajana 1981. Pro Urheilu -tunnustuspalkinnon hän sai 2007.

