Tällainen rangaistus Norjan mäkihyppääjiä uhkaa

Norjalaisia mäkihyppääjiä Marius Lindvikiä ja Johann André Forfangia vaaditaan asetettavaksi kolmen kuukauden kilpailukieltoon, uutisoi norjalainen NRK.

Lindvik ja Forfang ovat ainoat norjalaiset urheilijat, joiden osuutta viime talven Trondheimin MM-kisojen hyppypukuskandaaliin Kansainvälinen hiihtoliitto FIS aikoo tutkia.

FIS tiedotti maanantaina, että sen eettinen komitea aloittaa kuulemiset huijaustapauksessa, jossa norjalaisten todettiin muokanneen hyppypukujaan sääntöjenvastaisesti.

Lindvikin ja Forfangin lisäksi tutkinnassa ovat Norjan mäkihyppymaajoukkueen entinen päävalmentaja Magnus Brevig, apuvalmentaja Thomas Lobben ja räätälinä toiminut huoltaja Adrian Livelten.

Joukkueenjohtoa uhkaa norjalaiset TV 2:n tietojen mukaan puolentoista vuoden toimintakielto. Urheilijat ovat sen sijaan pääsemässä vähemmällä. NRK:n mukaan FIS vaatii Lindvikille ja Forfangille kolmen kuukauden kilpailukieltoa, josta vähennettäisiin aika, jonka he olivat kilpailukiellossa jo viime keväänä.

Lindvik ja Forfang saattaisivat siis rangaistuksen saadessaankin ehtiä mukaan tulevan talven Milanon olympialaisiin.

Hyppääjiä edustava lakitoimisto LO on kuitenkin vakuuttunut, ettei mikään näyttö tällä hetkellä tue olettamusta, että Lindvik ja Forfang olisivat olleet tietoisia maajoukkueen tekemistä pukuhuijauksista. FIS:n mukaan he olivat omilla mielipiteillään vaikuttamassa siihen, millaisiksi pukuja muokattiin.

Kilpailukiellon lisäksi Lindvik ja Forfang voivat saada NRK:n tietojen mukaan 2 000 Sveitsin frangin eli reilun 2 100 euron sakot.

FIS vahvisti NRK:lle, että kuulemiset asiassa käynnistyvät hyvin pian. Norjan hiihtoliitto on ilmoittanut tukevansa tutkintaa kaikin mahdollisin keinoin. Liitto on alustavissa tutkimuksissaan kuullut kaikkiaan 38 todistajaa ja käynyt läpi 88 aihetodistetta.