Suomen mäkihypyssä kuohuu: Kolme neljästä hylättiin

Vilho Palosaari oli ainoa Courchevelin mäkikisaan kelpuutettu suomalaishyppääjä.Foto Olimpik/NurPhoto
Julkaistu 08.08.2025 14:28

MTV URHEILU-STT

Vilho Palosaari jäi pukujen mittauksen jäljiltä Suomen ainoaksi edustajaksi mäkihypyn kesä-gp:n ensimmäisessä kilpailussa Ranskan Courchevelissä. 

Suomalaisten hyppypuvut eivät läpäisseet välinekontrollia, ja sääntöjen mukaan vain yhden puvun sai viedä uusintatarkastukseen.

Muut suomalaiset Courchevelin kilpailuun pyrkineet hyppääjät olivat Antti Aalto, Eetu Nousiainen ja Kasperi Valto.

Mäkihypyn kesä-gp:n ensimmäiset kilpailut hypätään Courchevelin HS135-hyppyristä lauantaina ja sunnuntaina. Kuudella paikkakunnalla piipahtava kilpailusarja päättyy 26. lokakuuta Saksan Klingenthalissa.

Muut kisapaikat ovat Puolan Wisla, Romanian Rasnov, Italian Predazzo ja Itävallan Hizenbach.

