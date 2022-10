Johannes Kläbolta järisyttävä muutosehdotus maastohiihtoon – Frida Karlsson tyrmää: "Olisi vain norjalaisia"

Kläbon mielestä maastohiihdossa tulisi siirtyä maajoukkueista ammattilaistalleihin, joita on esimerkiksi pyöräilyssä. Talleissa voisi olla eri maalaisia hiihtäjiä.

– Ei ole mitään tilastoa, mikä on oikein ja väärin, mutta mitä menetettävää meillä on? Uskon, että voimme ansaita sillä, Kläbo sanoi VG:lle.

Norjalaisen ehdotus on saanut tukea myös muilta maastohiihtäjiltä. Ranskan Lucas Chanavat, Iso-Britannian Andrew Musgrave ja Norjan Hans Christer Holund ovat olleet samoilla linjoilla. Ruotsin maajoukkueessa ehdotus jakaa mielipiteitä.

Poromaa on kuitenkin avoin muutokselle.

– Uskon, että se menee siihen suuntaan. Pitkän hiihtomatkan kisoissa ja pyöräilyssä se toimii ja urheilijoille tulee enemmän rahaa. Tuntuu myös siltä, että sitä voisi enemmän vaikuttaa siihen, miten haluaa asioiden olevan. Se on nykypäivänä sellaista, mikä vaikuttaa moniin, Poromaa jatkoi.

Jens Burmanin mielestä Kläbon ehdotelma on mielenkiintoinen ja hän myös nostaa esille taloudellisen puolen.

Frida Karlssonin mielestä ajatus on jännittävä, mutta on epäileväinen sen suhteen ja uskoo, että järjestelmässä olisi omat haasteensa.

– Ajattele MM-kisoja nykymuodossaan. Norja saa laittaa yhteen kisaan neljä urheilijaa ja viides, joka on sivussa, on potentiaalinen mitaliehdokas. Se on totta kai ikävää Norjalle, mutta samalla, jos meillä olisi ammattilaistallit, niin niissä olisi vain norjalaisia. Silloin ei ehkä olisi tilaa pienempien maiden edustajille. Ei, uskon, että se tekisi lajista vain kapeampaa, Karlsson totesi.