Norjan skandaalihyppääjä keuli polleasti – vastaanotto oli hurja

Norjalainen skandaalimäkihyppääjä Marius Lindvik jakeli polleita kommentteja tuoreen voittonsa jälkeen. Puolassa on kiihdytty toden teolla.

Norjan mäkihyppymaajoukkueen Marius Lindvik jäi Johann André Forfang jäivät manipuloiduista hyppypuvuista kiinni viime talvena Trondheimin MM-kisoissa. Urheilijoita uhkaa kilpailukielto ja sakkorangaistus.

Lindvik leiskautti viime viikonloppuna ensimmäiset kilpailuhyppynsä sitten maaliskuun ja Trondheimin. 27-vuotias norjalainen oli tositoimissa Ranskan Courchevelissa kesä-GP:ssä.

Mies oli Norjan paras hyppääjä lauantain voitolla ja sunnuntain neljännellä sijalla.

Pelkällä riemulla Lindvikin paluuta ei kuitenkaan katsottu.

– En ole koskaan saanut niin paljon vihaa kuin lauantain voiton jälkeen, hän sanoi Dagbladetin mukaan.

"Huijarit"

Näin riemuisesti kaikki eivät Marius Lindvikin paluuta ottaneet.

Puolalainen mäkihyppytoimittaja Jakub Balcerski jätti korrektiuden sikseen ja latasi kovasanaisesti:

– Tervetuloa takaisin, huijarit!

Puolan yleisradioyhtiö TVP:n kommentaattori Michał Chmielewski kirjoitti, ettei Lindvikin olisi tullut olla Courchevelissa ollenkaan.

– Epämiellyttävintä olivat hänen puheensa lauantain voiton jälkeen, Chmielewski latasi.

Lindvik oli itse todennut lauantaina, ettei usko kaikkien olleen kovin iloisia hänen voitostaan.

– Siksi se oli niin herkullista, hän lisäsi.

Chmielewskinkaan mielestä kyseessä ei ollut erityisen nöyrä kommentti.

Lähtisi Puolaan

Lindvik itse tuumi saaneensa niin paljon vihaa, "että se on yksinkertaisesti hauskaa".

– Ihmisillä ei ole kaikkea tietoa.

Vihaa on tullut miehen mukaan "kaikkialta".

– Se on panettelua ja ilkeitä kommentteja. Niitä on kuitenkin aina.

Lindvik totesi menevänsä Puolaan ensi viikonlopuksi Wislan kesä-GP:hen, jos hän saa mahdollisuuden. Puolaan lähtö on Dagbladetin mukaan kuitenkin epätodennäköistä.

Asiaa kommentoi osaltaan Norjan mäkihyppymaajoukkueen urheilujohtaja Jan-Erik Aalbu.

– Teemme tästä arvion. Emme joka tapauksessa vie sinne parasta joukkuetta, Aalbu sanoi.

Vihaa hän ei Lindvikille soisi, mutta sanoi miehen olevan uskomattoman vahva. Tämän hyppääjä osoitti hänen mukaansa lauantaina.