Mäkihyppytähdet keskellä skandaalia – tuomio uhkaa

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS on asettanut kaksi norjalaista mäkihyppääjää ja kolme joukkueen valmennusjohdon jäsentä eettisen komiteansa tutkittavaksi Trondheimin MM-kisojen hyppypukuskandaalin takia.

Hyppääjistä mahdollinen kilpailukielto ja sakkorangaistus uhkaa Marius Lindvikiä ja Johann André Forfangia. Joukkueenjohdosta entinen päävalmentaja Magnus Brevig, huoltaja Adrian Livelten ja apuvalmentaja Thomas Lobbe joutuvat niin ikään jatkotoimenpiteiden kohteeksi.

Norjan mäkihyppymaajoukkue joutui maaliskuussa Trondheimissa järjestettyjen MM-kisojen yhteydessä skandaalin keskelle, kun video hyppypukujen manipuloinnista lähti kiertämään sosiaalisessa mediassa. FIS:n alustava tutkinta paljasti norjalaisten menetelmissä laajaa vilppiä. Kaikkiaan viisi mäkihyppääjää asetettiin alustavaan kilpailukieltoon, joka kuitenkin keskeytettiin kesäharjoittelun ajaksi.

FIS:n eettinen komitea tutkii nyt nimetyn viisikon osuuden hyppypukujen manipulointiin ja julistaa tuomionsa viimeistään 30 päivän kuluttua kuulemisvaiheen päättymisestä. Rangaistuksena voi olla kilpailukielto, sakkorangaistus tai tulosten mitätöiminen.

Norjalaisen TV 2:n mukaan johtoportaan Brevigiä, Livelteniä ja Lobbea uhkaa jopa puolentoista vuoden toimintakielto.

FIS:n epäilyn mukaan Brevig ja Lobben toimivat hyppypukujen muokkauksessa päätekijöinä. Lindvikin ja Forfangin nähdään olleen tietoisia maajoukkueessa harjoitetusta sääntöjenvastaisesta toiminnasta.