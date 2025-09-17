Madeleine McCannin katoamisesta epäilty saksalaismies on vapautettu vankilasta Saksassa.
Madeleine McCannin katoamisesta epäilty Christian Brueckner on vapautettu keskiviikkona vankilasta, jossa hän on suorittanut rangaistustaan toisesta rikoksesta, kertoo Saksan poliisi uutistoimisto Reutersin mukaan.
Kolmevuotias brittiläinen Madeleine katosi Algarvessa Portugalissa Praia da Luzissa hotellihuoneesta kesken perheen lomamatkan vuonna 2007.
Tapaus herätti runsaasti mediahuomiota, kertoo CNN. Tyttöä ei ole koskaan löydetty.
Portugalin syyttäjät tekivät saksalaisesta Brueckneristä virallisen epäillyn vuonna 2022.
Saksan poliisi kertoi kesäkuussa 2020, että McCannin oletetaan kuolleen ja että Brueckner on todennäköisesti vastuussa siitä.
Mies on kiistänyt kaiken osallisuuden. 49-vuotiasta Brueckneria ei ole koskaan syytetty mistään tapaukseen liittyvästä rikoksesta.
CNN kertoo, että hän on istunut vankilatuomiota 72-vuotiaan raiskauksesta samalla alueella Algarvessa. Hän on myös tuomittu pedofiili.