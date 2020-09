Onko poliisilla oikea epäilty Madeleine McCannin tapauksessa? Pääepäillyn asianajaja väittää, että hänellä on vapauttavia todisteita: "Kun paljastan tämän, putoatte tuoleiltanne"

3-vuotiaan Madeleine "Maddie" McCannin katoaminen on ollut mysteeri jo pitkään, sillä tyttö katosi hotellihuoneestaan Portugalin Praia da Luzista toukokuussa 2007.

Vuosien varrella tapahtumiin on liitetty useita eri henkilöitä, mutta kesäkuussa poliisi kertoi tapauksen pääepäillyn olevan saksalainen Christian Brückner, joka on tuomittu aiemmin muun muassa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, lapsipornon hallussapidosta, huumausainerikoksesta, varkauksista ja raiskauksesta. Tällä hetkellä mies on vankilassa.

Viranomaiset ovat kesän ja alkusyksyn aikana tehneet useita tutkintoja Madeleinen katoamiseen ja Brückneriin liittyen, ja heinäkuussa poliisi kertoi löytäneensä avaintodistajan pääepäiltyä vastaan.

"Tämä tapaus ei mene oikeuteen asti"

Nyt Brücknerin asianajaja Friedrich Fülscher kuitenkin väittää, että epäiltynä on väärä mies, ja että hänellä on vahvoja todisteita sitä, että Brückner on syytön Maddien katoamiseen. Asiasta kertovat useat brittimediat.

– En voi mennä yksityiskohtiin, mutta se on hyvin merkittävää, asianajaja sanoo ja lisää, että joku on toimittanut hänelle tärkeitä tietoja, hän sanoo The Sunille.

– Kun paljastan tämän, niin putoatte tuoleiltanne.

Fülscher huomauttaa, että syyttäjä sanoi kesällä hänen päämiehensä olevan syyllinen katoamiseen, mutta sen jälkeen syyttäjä on ollut hiljaa aiheesta.

– Löysin todisteeni ensimmäisellä matkallani, ja olen palannut takaisin seuraamaan näitä jälkiä.

– Olen vakuuttunut siitä, että tämä tapaus ei mene oikeuteen asti ja brittimedia menettää kiinnostuksensa asiakastani kohtaan.

Kuukausi sitten Fülscher kertoi, että hänen päämiehensä ei ole koskaan puhunut tapauksen tutkijoiden kanssa, koska hänellä ei ole mitään salattavaa. Asianajajan mukaan onkin todella epätodennäköistä, että Brückner alkaisi tehdä yhteistyötä syyttäjän kanssa.

Onko Madeleine kuollut?

Eilen Saksan Braunschweigin yleinen syyttäjä Hans Christian Wolters kertoi Portugalin television RTP-kanavan haastattelussa, että tutkijoilla on nyt todisteita siitä, että Madeleine on kuollut.

Hän ei kuitenkaan suostunut tarkentamaan minkälaisesta materiaalista on kyse.

Myös aiemmin on väitetty, että Madeleinen kuolemasta olisi saatu todisteita.

Viimeksi kesäkuussa julkisuudessa liikkui huhuja, että Madeleinen vanhemmat olisivat saaneet poliisilta todisteita tyttärensä kuolemasta, mutta he kiistivät väitteet jyrkästi.