Machine Gun Kelly jakoi hurjan videon tatuointiprosessistaan: "Kivuliainta, mitä olen ikinä kokenut"

– Tämä on kivuliainta, mitä olen ikinä elämässäni kokenut, hän kertoo videolla kehonsa mustaksi tatuoimisesta.

View this post on Instagram

Artisti ei ole kertonut, miksi päätyi tällaiseen ratkaisuun, mutta räppää tatuoimisprosessistaan tänä vuonna julkaistulla Don’t Let Me Go -kappaleellaan.