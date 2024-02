Machine Gun Kelly päätyi kivuliaaseen ratkaisuun ikuistaakseen lisää mustetta iholleen

Rap-artisti Machine Gun Kelly , 33, julkaisi 20. helmikuuta Instagramissa paidattoman kuvan, jossa näkyy miten hänen ylävartalonsa ja käsivartensa on tatuoitu mustiksi. Rinnasta erottuu iso risti ja käsivarsiin on jätetty paksuja, viivanmallisia alueita, joista vanhat, alla olevat tatuoinnit vielä näkyvät.

Räppäri on kirjoittanut kuvan yhteyteen ”vain hengellisiin tarkoituksiin, kiitos”. Instagramin tarinat-osiossa hän kertoi, että operaatio vaati 44 neulaa.

Tatuointikuva on tällä hetkellä ainut kuva hänen Instagram-seinällään.

Mustaa tatuointimustetta MGK:n iholle ikuistanut tatuoija, joka on Instagramissa nimellä Roxx, on jakanut myös tähdestä kuvan, jossa hän kehuu räppäriä kovimmaksi tyypiksi, jonka on koskaan tavannut.