Maatalouden ilmastovaikutuksia mitataan Helsingissä – "Toivomme, että maatalousympäristöt muuttuisivat hiilen lähteestä hiilinieluiksi"

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä ei toistaiseksi ole pystytty merkittävästi vähentämään. Yksi iso ongelma on ollut se, että maatalouden ilmastopäästöistä ei ole ollut tarkkaa tutkimustietoa. Nyt tilanne on paranemassa. Helsingin Viikin pelloille on juuri valmistunut uusi mittausasema, jossa tutkitaan maatalouden ilmastovaikutuksia.