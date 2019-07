Tutkimuslautta täynnä koesäkkejä ja mittalaitteita – Itämeren roolia ilmastonmuutoksessa selvitetään Hangossa

Mereen valuu entistä enemmän ravinteita ja humusta

Reaaliaikaista tietoa automaattisilla mittalaitteilla

– Iso kysymys maailman ja Euroopan mittakaavassa on se, kuinka paljon rannikkomeret pystyvät sitomaan hiilidioksidia ilmasta. Se kysymys on edelleen auki, ovatko rannikkomeret hiilen nielu vai tuleeko niistä rehevöitymisen myötä hiilen lähde. Merillä on iso vaikutus siihen, miten ilmastonmuutos etenee, huomauttaa Tamminen.

Itämeri on luultavasti tällä hetkellä hiilen lähde

– Itämeressä vuodenaikaisvaihtelu on hyvin suurta. Kesä on lyhyt ja tuotantokausi nopea. Sitten on pitkä hiljaisempi kausi, jolloin lähinnä vapautuu hiilidioksidia ja se kausi on pitkä täällä. Luulisin, että Itämeressä rannikkovyöhykkeen merkitys on hyvin pitkälti hiilen lähde tällä hetkellä, mutta muuttuuko se isommaksi vai pienemmäksi? Tätä varten teemme tätä tutkimusta. Meillä on nyt käytössä sellaisia menetelmiä, joita ei ole ennen ollut ja joilla voidaan automaattisesti reaaliaikaisesti seurata monia oleellisia muuttujia, toteaa Tamminen.