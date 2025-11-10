Talvirenkaat on hyvä vaihtaa alkavan viikon aikana.

Työmatkaa autolla taittavien on syytä olla valppaana aamun liikenteessä. Ilmatieteen laitos varoittaa ajokelin olevan huono usealla alueella tienpintojen jäätymisen vuoksi.

Liikennevaroituksia on voimassa aamuun asti laajalti maan keskiosissa aina rannikolta itärajalle saakka.

Fintrafficin Tieliikennekeskus varoitti osaltaan maanantaina ennen kello viittä, että tiet ovat paikoin liukkaita maan keskiosassa.

Teiden pintalämpötila voi olla etelässäkin paikoittain pakkasella. Meteorologin mukaan autoon on syytä vaihtaa talvirenkaat viimeistään alkavan viikon aikana.

– Viikon puolivälissä alkavat olla ne hetket käsillä, että talvirenkaat kannattaa vaihtaa, jos ei vielä ole vaihtanut, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tuukka Keränen kertoi STT:lle sunnuntaina.

Loppuviikko talvinen osassa maata

Ilmatieteen laitoksen mukaan alkava viikko tuo tullessaan vaihtelevaa säätä ja ainakin osassa maata erityisesti loppuviikko näyttää varsin talviselta.