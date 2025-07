Maastopalo riehuu Kreetalla – jatkaa leviämistään hallitsemattomasti

Kreetan itäosassa riehuva maastopalo leviää hallitsemattomasti voimakkaiden tuulien siivittämänä.

Kreikassa syttynyt suuri maastopalo jatkaa leviämistään hallitsemattomasti. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Tulipalo syttyi keskiviikkona iltapäivän aikana Ierapetran kunnan lähettyvillä. Nyt se leviää Itä-Kreetan alueella.

Maastopalo hehkui Kreetalla Ierapetran alueella keskiviikkona.STELLA Pictures / ddp

Erittäin voimakkaasti puhaltavat myrskytuulet levittävät liekkejä nopeasti etelään. Palo uhkaa koteja, majoituspaikkoja ja tärkeää infrastruktuuria, kuten huoltoasemia.

Tulipalosta syntyy paksua savua, joka peitti laajemman alueen tehden näkyvyydestä paikoin todella heikon.

Savu leijaili Makry Gialosin rannalle asti eli noin 10 kilometrin päässä Achliasta Lasithin saarella, jossa myös palomiehet yrittivät sammuttaa liekkejä.

Kuvassa näkyvät maastopalojen sijainnit.MTV / Mapcreator

Ilmassa leijailee tuhkaa ja äärimmäistä kuumuutta

Poliisi on sulkenut ison tien Agia otian kylän lähellä sekä kehottanut asukkaita ja vierailijoita välttämään turhaa liikkumista. Se on vaarallista heikon ilmanlaadun, äärimmäisen kuumuuden ja putoavan tuhkan takia.

Samaisessa kylässä on tuhoutunut koteja ja kiinteistöä, minkä lisäksi alueella on paikallisten tietojen mukaan sähkökatkos.

Ainakin neljä iäkästä ihmistä on joutunut sairaalaan savusta aiheutuneiden hengitysvaikeuksien vuoksi.

Paikalla on poliisi, palokunta ja paikallisia vapaaehtoisia.STELLA Pictures / ddp

Terveysviranomaiset ovat asettaneet kaikki Kreetan sairaalat hälytystilaan varotoimenpiteenä.

Ne ovat myös määränneet joukkoevakuoinnin Ferman kunnan hotelleihin, vuokrahuoneisiin ja asuntoihin, sillä liekit lähestyvät aluetta.

Yli 1 500 ihmistä evakuoitu

Tähän mennessä arviolta 1 500 ihmistä on evakuoitu ympäröiviltä asutuksilta ja turistialueilta. Heidät on siirretty Ierápetraan. Noin 200 evakuoitua on suojassa kaupungin sisäurheiluareenalla.

Kreikan yleisradioyhtiö ERT:n mukaan palokunta vetäytyy palavalta alueelta henkilöstön suojelemiseksi. Lisäksi he haluavat priorisoida palolinjojen luomista riskialttiiden asutuskeskusten ympärille.

Miehistön odotetaan pysyvän maassa koko yön.

Todennäköisesti Agia Fotian ja Skinokapsalan kylän välillä syttynyt tuli jatkaa leviämistä tiheässä sekä helposti syttyvässä metsässä.

Jyrkkä maasto, kuivat olosuhteet ja voimakkaat tuulet tekevät leviämisen estämisestä erittäin vaikeaa.