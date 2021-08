Tuhansia evakuoitu maastopalojen tieltä Kreikassa – katso video paikan päältä

Kreikassa tuhansittain turisteja ja paikallisia asukkaita on evakuoitu raivoavien maastopalojen tieltä. Ainakin kaksi ihmistä on tähän mennessä saanut surmansa vajaat kaksi viikkoa kestäneissä paloissa, joita sammuttamassa on liki 1 500 palomiestä ja 15 ilma-alusta.