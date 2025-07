Maasto- ja metsäpalot riivaavat Ranskaa ja Espanjaa

Marseillen lentokenttä on suljettu lähellä leviävän maastopalon vuoksi.

Ranska ja Espanja kamppailevat vakavia maastopaloja vastaan Pyreneiden vuoriston molemmin puolin.

Espanjassa vajaata 20 000:ta ihmistä on kehotettu pysymään kotonaan lähellä Tarragonan kaupunkia maan koillisosassa. Viranomaisten mukaan kovien tuulten mukana levinnyt palo on tuhonnut jo yli 2 000 hehtaaria pääosin metsää ja se levittää sankkoja savuja. Noin kolmannes tuhoutuneesta alueesta on Els Portsin luonnonpuistossa.

Ranskassa toista tuhatta pelastajaa on sammuttanut metsäpaloa lähellä Narbonnen kaupunkia maan eteläosassa. Palon vuoksi liikenne Espanjaan vievällä moottoritiellä jouduttiin katkaisemaan väliaikaisesti, ja ihmisiä jouduttiin evakuoimaan liekkien tieltä.

Lisäksi parinsadan kilometrin päässä Marseillessa lentokenttä jouduttiin sulkemaan sen lähellä nopeasti levinneen maastopalon vuoksi.

Sekä Ranska että Espanja kärsivät ennen paloja pitkästä helleaallosta, joka kuivatti maaston. Pahin helle on hellittänyt, mutta kuiva maasto ja tuulinen sää ovat otollisia metsä- ja maastopalojen leviämiselle.

Sään ääri-ilmiöt ja niistä johtuvat hätätilat ovat yleistyneet ja muuttuneet voimakkaammiksi erityisesti Etelä-Euroopassa ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vuoksi.

Lue lisää: Kesäkuu oli Espanjan mittaushistorian kuumin