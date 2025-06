Turkissa yli 50 000 evakuoitu maastopalojen vuoksi

Turkissa yli 50 000 ihmistä on evakuoitu maata riivaavien maastopalojen tieltä.

Valtaosa evakuoinneista on tehty Izmirin maakunnassa Länsi-Turkissa, kertovat viranomaiset. Alueella syttyi pelkästään sunnuntaina lähes 80 eri maastopaloa.

Maastopaloja raivoaa useissa paikoissa esimerkiksi Izmirin miljoonakaupungin eteläpuolella. Palojen sammuttamista ovat haitanneet kovat tuulet, jotka ovat puhaltaneet puuskissa yli 30 metriä sekunnissa.

Izmirin alueella paloja on sammuttamassa yli tuhat ihmistä. Paloautojen lisäksi paikalle on hälytetty useita helikoptereita ja lentokoneita, joilla on kuitenkin ollut vaikeuksia osallistua sammutustöihin hankalien tuuliolojen vuoksi.

