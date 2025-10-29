Maajussi-Pia valitsee vierelleen Aleksin, vaikka miehen puhumattomuus saakin hänet turhautumaan.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan seitsemännessä jaksossa maajussit tekevät valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomossa.

Pia valitsee Aleksin ja kaksikko päättää tutustua toisiinsa vielä paremmin. Pian ja Aleksin treffit eivät olleet menneet täysin suunnitelmien mukaan aiemmin.

– Jos sinulla on jotain, mitä haluaisit vielä kysyä, niin nyt olisi se hetki, Pia sanoo.

Tämän jälkeen hiljaisuus laskeutuu treffien ylle, kun Aleksi ei saa sanaa suustaan ja Pian turhautuminen kasvaa.

– Kyllä minulta kärsivällisyyttä löytyy, mutta ei ihan loputtomiin, Pia sanoo kameroille.

Vaikka treffit menevät pieleen, päättää Pia antaa miehelle vielä uuden mahdollisuuden. Hän kertoo valintatilanteessa valitsevansa Aleksin.