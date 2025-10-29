Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa eletään jännittäviä aikoja, kun maajussit tekevät lopulliset valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Varo juonipaljastuksia!
Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan seitsemännessä jaksossa maajussit tekevät valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomossa.
Jaksossa maajussit Tuomas, Miia ja Pia kertovat puolisoehdokkailleen, kenet he valitsevat ja kenen kanssa tutustuminen jatkuu.
Maajussi-Tuomas valitsee puolisoehdokkaiden joukosta Jonnan. Kaksikon välillä nähdään tunteikas hetki, kun Tuomas kertoo Jonnalle tämän olevan hänen valittunsa. Katso tilanne videolta!