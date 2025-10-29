



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Maajussit tekivät päätöksensä – katso Tuomaksen tunteikas valintahetki! 0:57 Katso videolta maajussi-Tuomaksen tunteikas valintahetki! Julkaistu 45 minuuttia sitten Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa eletään jännittäviä aikoja, kun maajussit tekevät lopulliset valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Varo juonipaljastuksia! Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan seitsemännessä jaksossa maajussit tekevät valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomossa. Jaksossa maajussit Tuomas, Miia ja Pia kertovat puolisoehdokkailleen, kenet he valitsevat ja kenen kanssa tutustuminen jatkuu. Maajussi-Tuomas valitsee puolisoehdokkaiden joukosta Jonnan. Kaksikon välillä nähdään tunteikas hetki, kun Tuomas kertoo Jonnalle tämän olevan hänen valittunsa. Katso tilanne videolta!





Tuomaksen ja Jonnan välillä kipinöi.

Ritva puolestaan tapasi edellisessä jaksossa ensimmäistä kertaa kasvotusten ainoan puolisoehdokkaansa Arin.

Ritva ja Ari pääsivät tapaamaan kasvotusten.

Maajussi-Miia valitsee kahden miehen joukosta Jannen.

– Olisi kiva tutustua enemmän ja käydä treffeillä, Miia sanoo.

– Kyllähän me puhelinnumerot vaihdetaan, soitellaan ja tavataan, Janne sanoo, kun Vappu Pimiä kysyy kaksikon jatkosuunnitelmista.

Maajussi-Miia valitsee vierelleen Jannen.

Pia puolestaan valitsee Aleksin ja kaksikko päättää tutustua toisiinsa vielä paremmin. Pian ja Aleksin treffit eivät olleet menneet täysin suunnitelmien mukaan aiemmin. Aleksin puhumattomuus ei kuitenkaan ole Pialle kynnyskysymys, vaan hän antaa miehelle vielä uuden mahdollisuuden.

– Aleksi meni vähän lukkoon eilisillä treffeillä. Täytyy nyt katsoa vähän, miten tämä tästä lähtee, Pia sanoo kameralle.

– Olin ihan, että häh minä! Meidän edelliset treffit menivät vähän huonosti, mutta nyt täytyy vain luottaa tulevaan, Aleksi puolestaan pohtii.

Pia valitsi vierelleen Aleksin.

Kauden viimeisessä jaksossa selviää, kuinka parien kävi ja mitä heille kuuluu nyt.