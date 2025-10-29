Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa Tuomaksen ja Jonnan välinen kemia saa Vappu Pimiänkin hihkumaan onnesta.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjan seitsemännessä jaksossa maajussit tekevät valintansa puolisoehdokkaiden suhteen. Jakso on jo nähtävillä MTV Katsomossa.

Jaksossa maajussit Tuomas, Miia ja Pia kertovat puolisoehdokkailleen, kenet he valitsevat ja kenen kanssa tutustuminen jatkuu.

Maajussi-Tuomas valitsee puolisoehdokkaiden joukosta Jonnan. Kaksikon välillä nähdään tunteikas hetki, kun Tuomas kertoo Jonnalle tämän olevan hänen valittunsa.

– Tämä reissu taisi vähän yllättää sinutkin Tuomas, Vappu Pimiä sanoo Tuomakselle valintahetken jälkeen.

– Kyllä tämä yllätti. Tällaista ihmistä lähdin hakemaan ja hänet löysin. Tästähän tämä vasta alkaa, Tuomas sanoo ja tarraa Jonnan kainaloonsa.

– Teillä on tässä koko loppuelämä aikaa. Oi että, olen niin iloinen teistä, Vappu Pimiä hehkuttaa ja halaa kaksikkoa.