Maajussi-Sami ajaa valittunsa kanssa Vappu Pimiän keskelle vaivaannuttavaa tilannetta: "Älkää antako toki häiritä"

Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikot ovat tulossa päätökseensä ja maajussien on tehtävä viimeiset, lopulliset valintansa puolisoehdokkaidensa keskuudesta.

– En olisi halunnut jäädä istumaan Elinan paikalle, en olisi nähnyt sitä tulevaisuutta sillä tavalla. Mutta sitten taas toisaalta kun tippui, niin on ristiriitainen ajatus siitä, että no kyllä kelvannutkaan tai riittänytkään, Salla kertoo kameroille kyyneleet silmissä.

Myös Noora kertoo pettymyksestään, joka hänen mukaansa on kasvanut hiljalleen jo viikon mittaan.

– On aika tyhjä olo tässä kohtaa. Ei oikein edes osannut käsitellä että mitä kaikkea tässä on viikon aikana tapahtunut. Kyllä on ollut monenlaista fiilistä. Varmaan hetki menee että saa ajatuksiin jotain selkoa, Noora pohtii.