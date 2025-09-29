Maajussille morsian -ohjelmassa tehdään kiperiä valintoja. Varo juonipaljastuksia!

Maajussille morsian -kauden kuudennessa jaksossa maajussit valitsevat ryhmätreffien jälkeen kolme puolisoehdokasta, jotka he haluavat mukaansa farmiviikoille. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia illan jaksosta!

Maajussi-Perttu, 26, valitsee farmiviikoille Anniinan, 26, Emilian, 25 ja Aadan, 27. Kotimatkalle puolestaan joutuu 28-vuotias Henna.

Pertun puolisoehdokkaista on tullut tiivis porukka yhdessä viettämiensä muutaman päivän aikana. Kyyneleiltä ei vältytä, kun yksi heistä joutuu lähtemään kotiin. Anniina, Emilia, Aada ja Henna halaavat toisiaan nyyhkyttäen.

Tilanne herkistää myös ohjelmaa juontavan Vappu Pimiän.

– No nyt te saatte minutkin itkemään täällä! Pimiä parahtaa.

Pimiä katsahtaa Perttua, joka hänkin vaikuttaa tunteikkaalta.

– Sinä et aloita! Tai aloita vaan, tule mukaan tähän itkurinkiin, Pimiä sanoo Pertulle nauraen.