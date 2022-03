Maajussi-Joonas, 23, pyörittää maatilaa ja suorittaa lentolupakirjaa – yksi kuitenkin puuttuu: "Kumppania mielellään kaipaa"

Maajussille morsian -ohjelman nuorin maajussi Joonas, 23, on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta Alahärmän Voltista, missä hänellä on oma kasvinviljelytila. Nuoresta iästään huolimatta Joonas on ollut tilan pitäjä jo kolme vuotta ja neljäs vuosi on lähdössä käyntiin.

– Ajattelin, että haluan aloittaa jo nuorena, jotta ehdin kehittämään tilaa.

Joonas on ollut vanhempiensa apuna sukutilalla jo pienestä pitäen ja oli selvää, että hän jatkaa suvun maatilaa. Toki Joonas mietti kouluaikana muitakin ammatteja.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Yläasteella haaveilin lentäjän urasta.

Haave lentämisestä jäi muhimaan Joonaksen ajatuksiin, joten hän päätti toteuttaa unelmansa.

– Minusta ei tule luultavammin lentäjää ja kun tuli sopiva hetki, ajattelin, että hommaan lentolupakirjan. Olen tehnyt koululentoja, ja olen päässyt jo yksinkin lentämään, mutta lentolupakirjan suorittaminen on vielä kesken. Tavoitteenani on, että saisin sen ensi kesänä loppuun. Kesällä on enemmän töitä, se hieman haittaa kouluttautumista.

Joonaksella ei ole suunnitelmissa ostaa omaa lentokonetta itselleen.

– Minulla on osuus koneesta, jossa on kymmenkunta osakasta. Lentokerhon koneita saa vuokrata, mutta kun on osuus koneesta, niin tulee pikkaisen halvemmaksi lentää.

Ystävä ilmoitti ohjelmaan

Joonas päätyi Maajussille morsian -ohjelmaan ystävänsä toimesta, joka oli jo pari kertaa aiemmin ilmoittanut miehen suosikkiohjelmaan. Viime kesänä tuotantoyhtiö soitti Joonakselle, eikä tällä ollut mitään tietoa, että kaveri oli jälleen kirjoittanut hakemuksen ohjelmaan.

– Minulla oli armeijan kertausharjoitus alkamassa seuraavana päivänä ja sanoin, että mietin viikon ajan ja palaan asiaan. Pääsin sieltä ja sanoin, että voin lähteä mukaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Joonas on kiitollinen ystävälleen, joka ilmoitti hänet.

– Tarkoitus on hyvä ja kumppania mielellään kaipaa rinnalle. Ajattelin, että voin tämän kortin katsoa, ei tässä ainakaan mitään häviä.

Joonaksella ei ole ollut elämänsä aikana vakavia parisuhteita, mutta nyt hän olisi valmis sellaiseen. Aiemmat lyhyet suhteet ovat kaatuneet siihen, että jommankumman kiinnostus on vain laantunut. Joonas toivoo, että tuleva puoliso on positiivinen ihminen. Hän mainitsee ihannenaisekseen sometähti .

– Tietenkin pitää olla huumorintajuinen ja myönteinen asenne elämään. Hän voisi olla myös luotettava, eikös nämä ole ne perustoiveet. Haen suurin piirtein oman ikäistä, mutta saa olla 18-27-vuotias, se on kuitenkin veteen piirretty viiva.

Haaveilee perheestä ja lapsista

Joonas kuvailee itseään rauhalliseksi, elämänmyönteiseksi ja iloiseksi ihmiseksi. Hän oli nuorempana ujo ja saattaa edelleenkin olla kasvotusten uusien ihmisten kanssa, mutta kun hän tutustuu tarkemmin puhetta riittää.

Joonas toivoo tulevalta kumppanilta sitä, että tämä tykkää tehdä asioita.

– Toivon, että hän ei ole kaikista menevin, mutta ei sellainenkaan, joka tykkää olla vain kotona. Saa olla kavereita ja omat menot, sellainen sopiva tasapaino.

Mies asuu tällä hetkellä kotona vanhempiensa luona, mutta tulevaisuuden haaveena on oma koti.

– Tavoite olisi muuttaa omaan asuntoon, kun kumppani löytyy. Haaveilen myös omasta perheestä ja lapsista. Tulevaisuudessa olisi haaveena rakentaa omakotitalo.