Maajussi-Arho kyseli vinkkejä ohjelmaan aiemmalta Maajussille morsian -tähdeltä – tällaisen neuvon hän sai

Maajussille morsian -ohjelmassa elämänsä rakkautta etsii Arho, 28, jolla on oma maatila Rantasalmella. Arho on suhteellisen tuore maatilanisäntä, sillä hän jatkoi perheensä maatilaa virallisesti viime kesänä.

– Sitä kun on tottunut elämässään toimimaan maatalousympäristössä ja elukoiden kanssa, niin miksi en lähtisi opiskelemaan alaa. Kumpikaan vanhemmista veljistäni ei ollut innostunut jatkamaan perheemme maatilaa, Arho kertoo.

Arho maatilalla on lypsy- ja nuorkarjaa, eläimiä on yhteensä vajaa 60.

"Suoraan syvään päätyyn"

Kokeili Tinderiä

Arholla on toive, että tuleva puoliso suhtautuu positiivisesti muihin ihmisiin ja tulee kaikkien kanssa hyvin toimeen.

Kiinnostunut tukiperhetoiminnasta

Arho ei halua puolisostaan työntekijää maatilalle, mutta ei pane pahakseen, vaikka tuleva morsian on innokas auttamaan. Arholla on suunnitelmia laajentaa maatilaa ja henkilökohtaisessa elämässä haaveissa on oma perhe.